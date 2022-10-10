بلينكن يؤكد “دعم واشنطن لأوكرانيا بعد هجمات الكرملين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أنه تحادث عبر الهاتف مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا وذلك “لتأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد ضربات الكرملين المروعة هذا الصباح”، التي طالت بنى تحتية لعدة مدن أوكرانية، بما فيها العاصمة كييف.

وقال رئيس الدبلوماسية الامريكية في تغريدة على (تويتر) “سنستمر في تقديم مساعدة اقتصادية وإنسانية وأمنية لا تتزعزع حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها والعناية بشعبها”.

وبدوره أعلن كوليبا عن توافق مع بلينكن على أنه “لا ينبغي ألا تفلت روسيا من تبعات هجماتها الصاروخية اللاإنسانية على أوكرانيا”.

وأضاف “أثرت عددًا من القضايا المهمة، بما في ذلك تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، ومحاسبة موسكو على إرهابها”.