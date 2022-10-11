إيني تعلن مغادرة أول شحنة من كينيا للزيت النباتي للتكرير البيولوجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة أن الشحنة الأولى من الزيت النباتي للتكرير البيولوجي التي أنتجتها في كينيا غادرت ميناء مومباسا، في طريقها إلى معمل التكرير الحيوي في جيلا بمقاطعة صقلية.

وأشارت المجموعة في مذكرة بهذا الصدد إلى أن هذه الشحنة تمثل “بداية نظام النقل واللوجستيات الذي سيدعم سلسلة القيمة في الدولة، بدءًا من إنتاج 2500 طن بحلول نهاية عام 2022 لتتوسع بسرعة إلى 2023 طنًا في عام 2023.

ونوهت بأنه “تم إنتاج الزيت النباتي في Makueni agri-hub، وهو مصنع ضغط افتتحته إيني في تموز/يوليو 2022 والذي يعالج في الواقع بذور الخروع والكروتون والقطن، وهي مواد أولية زراعية لا تتنافس مع السلسلة الغذائية، وتُزرع في منطقة متدهورة ، أو تُحصد من الأشجار العفوية أو ناتجة عن تثمين المنتجات الثانوية الزراعية، مما يوفر فرص الدخل والوصول إلى الأسواق لآلاف المزارعين”. كما يقوم المركز “بتصنيع الأعلاف والأسمدة الحيوية من المكون البروتيني للبذور، مما يعود بالفائدة على الإنتاج الحيواني وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي”.

وأطلقت إيني المشروع في كينيا في عام 2021، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الكينية. وتشمل المبادرة إنشاء مراكز زراعية أخرى، على أن يبدأ تشغيل المحور الثاني في عام 2023 ، ونمو الإنتاج بمشاركة عشرات الآلاف من المزارعين ، مما “يساهم بشكل كبير في التنمية الريفية للبلاد وخلق القيمة على المدى الطويل”.

بالإضافة إلى الزيت النباتي، تخطط المجموعة الايطالية أيضًا “لتصدير زيت الطهي المستعمل (UCO) الذي تم جمعه من سلاسل الفنادق والمطاعم والحانات في نيروبي ، من خلال مشروع قيد التنفيذ بالفعل لتعزيز ثقافة إعادة التدوير، وزيادة الوعي بالفوائد البيئية والصحية التي تنبع من التخلص السليم من نفايات الزيوت ، وتوليد الدخل من النفايات”.