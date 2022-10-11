دراغي في مكالمة مع زيلينسكي: هجمات روسيا الوحشية تفاقم مسؤوليات الكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت الحكومة الإيطالية عن اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك في ضوء قمة مجموعة الدول السبع الكبرى الافتراضية اليوم الثلاثاء.

ووفق مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية، تمحورت المكالمة الهاتفية حول “آخر المستجدات الخطيرة للوضع على الأرض مع إيلاء اهتمام خاص للهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى”.

ونقلت المصادر عن دراغي “إدانة الهجمات الوحشية المرفوضة، والتي تزيد من تفاقم مسؤوليات السلطات الروسية”، مجددا “قرب إيطاليا من السلطات والمواطنين الأوكرانيين”.