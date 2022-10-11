سانت إيجيديو: أوكرانيا ستكون حاضرة بمظاهرتنا لأجل السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية أن أوكرانيا ستشارك في مظاهرة للسلام، ستنظمها في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس الجماعة الكاثوليكية، ماركو إيمپالياتسو، خلال تقديمه الأيام الثلاثة المكرسة لأجل السلام، والمقرر أن تُقام في روما من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن “الأمر الذي يهم الجانبين (أوكرانيا وروسيا) هو النصر”، إما “موضوعنا فهو السلام فقط”، مبيناً أن “المشاركة في هذه المظاهرة لا تعدّ وقوفاً إلى جانب السياسة الإمبريالية”.

وذكر إيمپالياتسو، أن رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو “لانديني كان في مقر الجماعة هذا الصباح”. وأردف: “لدينا اتصالات بمنتدى السلام، إذ يخرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بالسلام”. واختتم مشيراً الى أن “كلمات البابا لا تلقى آذاناً صاغية بما فيه الكفاية (في موضوع السلام) حتى لو كانت مواقفه بعيدة النظر”.