زيلينسكي: أحطت دراغي عن آثار الإرهاب الصاروخي الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أحاط رئيس الوزراء ماريو دراغي بشأن “آثار الإرهاب الصاروخي الروسي” على بلاده، في إشارة إلى القصف الروسي المكثف منذ أمس الاثنين الذي طال بنى تحتية لعدة مدن أوكرانية، بما فيها العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على منصة (تويتر) في أعقاب المكالمة الهاتفية مع دراغي، إنه شكر الأخير على “الدعم المتسق والقوي” من جانب روما.

كما تحدث الرئيس الاوكراني عن “مواقف منسقة عشية أحداث دولية هامة، بما في ذلك قمة مجموعة السبع” الكبرى الافتراضية التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكانت مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية ذكرت أن المكالمة الهاتفية تمحورت حول “آخر المستجدات الخطيرة للوضع على الأرض مع إيلاء اهتمام خاص للهجمات الصاروخية التي شنتها القوات الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى”.