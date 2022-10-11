رئيس سانت إيجيديو: الممرات الإنسانية قانونية لا تشكيك فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد رئيس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، ماركو إيمپالياتسو، أن الممرات الإنسانية التي نقيمها، قانونية لا تقبل التشكيك.

وقال إيمپالياتسو، خلال تقديمه الثلاثاء، مؤتمر “صرخة السلام”، المقرر أن يُقام في روما من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إن “الممرات الإنسانية تمثل طريقة قانونية في مجال إدارة عقدة الهجرة، والتي لم يتم التشكيك بها قط حتى الآن، ونأمل ألا يحدث ذلك”، في مناشدة لحكومة يمين الوسط الموشِكة على التشكيل.

وفي تصريحات على هامش عرض أيام السلام الثلاثة، التي تلتئم بمشاركة البابا فرنسيس، الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس النيجر محمد بازوم، بتذكير الحكومة في طور الصياغة بأنه سيكون من الضروري “بذل كل جهد لتعزيز سياسات لدعم الأسرة ومحاربة انخفاض معدل الولادات”، وهو أمر يلقى كل تأييد من جانبنا”.

ثم استذكر رئيس سانت إيجيديو مشروع قانون (إيوس سكولي) “منح حق الجنسية بالدراسة”، وقضية شؤون العمال. واختتم بالقول: “نتمنى أن نلقى من يستمع إلينا في هذا المجال”.

يذكر أن مشروع القانون السالف الذكر، تم رفعه إلى مجلس النواب من أجل حل مسألة “عدم منح الجنسية” للعديد من الأجانب المقيمين في إيطاليا منذ الطفولة والذين، مع ذلك، لا يُعتبرون مواطنين إيطاليين قانونياً.