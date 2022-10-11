إيطاليا ترحب باتفاق إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الثلاثاء بتوصل إسرائيل ولبنان لاتفاق على صيغة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أمريكية.

وأفادت الخارجية الإيطالية في مذكرة بأن “اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ستساعد على تحسين العلاقات بين البلدين، بما سيكون له من انعكاسات مهمة على الاستقرار والازدهار الإقليميين”.

وأضافت “تشيد إيطاليا بجهود الأطراف المعنية والوساطة الأمريكية وتأمل في أن يتم الانتهاء من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو في أقرب وقت ممكن”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد تحدث في وقت سابق الثلاثاء عن التوصل لاتفاق “تاريخي” لترسيم الحدود البحرية، بينما أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن “الصيغة النهائية للعرض مرضية، لا سيما وانها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلبت جهدا وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”. وأضافت في بيان ” تأمل رئاسة الجمهورية ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.