الداخلية الإيطالية: توزيع 74 طالب لجوء على بلدان أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، نقل 74 طالب لجوء آخرين إلى ألمانيا في إطار آلية التضامن الطوعي الجديدة، تنفيذا للإعلان السياسي المعتمد في 10 حزيران/يونيو الماضي في لوكسمبورغ من قبل مجلس الشؤون الداخلية الأوروبي.

وأفادت وزارة الداخلية أن “المهاجرين غادروا إيطاليا في عملية النقل الثانية، التي سبقتها رحلة مباشرة إلى فرنسا، تمت في آب/أغسطس الماضي، بإدارة كادرنا وبالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (Euaa) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)”.

وذكر بيان الوزارة، أن “العملية التي تمت وفقا للقواعد التشغيلية المعتمدة من قبل المفوضية الأوروبية والدول المعنية، سبقتها إجراءات تحديد الهوية، رفع البصمات وإجراء الفحوصات الصحية من جانب السلطات الإيطالية لتحديد المستفيدين المحتملين، من خلال تسجيل طلبات الحماية وإعادة التوزيع المقترحة لمقدمي طلبات الحماية الدولية من قبل وكالة اللجوء، تحليل الملفات الفردية والمقابلات التي أجراها المسؤولون الألمان”.

وخلصت المذكرة الأمنية الى القول، إنه “لتنظيم عمليات النقل إلى ألمانيا التي جرت بدعم مالي من جانب المفوضية الأوروبية، تم اعتماد الدعم اللوجستي من قبل المنظمة الدولية للهجرة، كجزء من المشاريع الأوروبية المخصصة لهذا الغرض”.