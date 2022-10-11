المدير التنفيذي لـ إيني الايطالية: الشتاء بعد القادم سيكون أكثر تعقيدًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع المدير التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي أن تواجه سلطات بلاده بعض المصاعب في تجاوز شتاء 2023-2024، بسبب نقص امدادات الغاز الطبيعي لاستخدامها في التدفئة وإنتاج الكهرباء.

وقال ديسكالزي، خلال حدث اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأخضر، “شتاء 2023-2024 سيكون أكثر تعقيدًا. الآن نحن في وضع مختلف لأن لدينا مخزونًا كاملاً وقمنا عمليًا بسد الفجوة بين الآن ونهاية العام”.

وأضاف “في هذا العام، سمحت 6 أشهر من إمدادات الغاز الروسي بملء المخزونات، والآن يصل من روسيا إلى أوروبا امدادات صفرية تقريبا ، وحوالي 9-10% (من الحجم المعتاد) إلى إيطاليا”، متوقعا وضعا “أكثر هدوءًا” في شتاء عامي 2024-2025.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستغنى بشكل كامل عن الغاز الروسي في النصف الثاني من عام 2024.