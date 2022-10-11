المدير التنفيذي لـ إيني الايطالية: إمدادات الغاز الجزائري ستعوض تلك الروسية  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار المدير التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إلى أن “إمدادات الغاز من الجزائر ستعوض تقريبا إمدادات الغاز من روسيا”، التي كانت تشكل قبل عامين أكثر من 40% من احتياجات البلاد.

وقال ديسكالزي، خلال حدث اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأخضر، إن واردات الغاز الجزائري “ستصل إلى 38% العام المقبل من 12% سابقًا”، مشيرا إلى أن الـ 27 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري تعادل تقريبًا إمدادات روسيا التي كانت في حدود 28- 29 مليار متر مكعب.

وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة (إيني)، “في عام 2019 مدتنا الجزائر بـ 10 مليارات متر مكعب، وفي عام 2022 ستعطينا 24 مليارا وفي عام 2023 ستعطينا ما يقرب من 27″، واصفا الجزائر بـ”المرجع الأساسي لإيطاليا” في مجال الطاقة.