إيطاليا: وصول 49 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن 49 مهاجرا وصلوا إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد وصول أول تسعة تونسيين، تم اعتراضهم خلال الليل على بعد ميل ونصف الميل عن ميناء الجزيرة، كانوا على متن قارب طوله 5 أمتار، وضع تحت المصادرة، وصل 40 آخرون إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)، اعترضتهم قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 6 أميال بحرية عن الساحل، على متن قارب، ترك يبحر على غير هدى”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “من بين المهاجرين، هناك 13 امرأة و3 قاصرين أيضا”، مبينةً أنه “بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى عليهم، تم نقلهم إلى المنطقة الساخنة في منطقة إمبرياكولا”، التي “يوجد فيها حاليًا 577 ضيفًا، بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 محلاً”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “خلال الصباح، غادر 110 مهاجرين المركز ليتم نقلهم على متن سفينة إلى بلدة بورتو إمبيدوكلي (غرب صقلية)، الذي من المقرر أن يصلون إليه عند حلول المساء”.