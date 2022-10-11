رينزي: نحن في مرحلة حرجة من حرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى زعيم تيار “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، ما نمر به يُعدّ مرحلة حرجة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وكتب رينزي على موقعه الإعلامي الخاص (enews) الثلاثاء، أن “الدورة التشريعية التاسعة عشر للبرلمان على وشك الانطلاق في إطار دولي معقد للغاية”. وأوضح أن “موقفي الدولي معروف للجميع منذ بعض الوقت: مسؤولية الحرب في أوكرانيا تقع على عاتق روسيا”، ولقد “صوتت لصالح العقوبات ودعم الموقف الأوروبي من التسلح”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أنه “منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب وأنا أطالب بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي أو الناتو، مثل أنجيلا ميركل أو توني بلير، لأن الحرب لا يمكن أن تتوقف بدون الدبلوماسية. نحن عند مفترق طرق حاسم، والتوترات تتزايد من بحر الصين إلى كوريا الجنوبية”، لكن “ما أزال أؤمن باحترام القانون الدولي وقواعد الدبلوماسية”.