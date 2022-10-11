إيطاليا: إصابات كوفيد 65925 والوفيات 80 حالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن أرجاء البلاد سجلت 65,925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما كانت أمس قد توقفت عند 15,089 إصابة فقط.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 80 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية”، أما “يوم أمس، فقد كانت الوفيات 51 حالة”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 333,204 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، مما “يرفع معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى إلى 19.8٪”، في حين “كانت أمس قد بلغت 18.1٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المقبولين في المستشفيات قد زاد بحاصل 272 مقارنة بالأمس، ليصبح مجموعهم 6259″، وكذلك “الأشخاص في أقسام العناية المركزة، قد ارتفع عددهم بمجموع 8 أشخاص منذ أمس، ليصلون إلى 224 حالة إجمالا”.