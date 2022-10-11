النقد الدولي يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بـ0.2٪ العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ راجع صندوق النقد الدولي تقديراته بشأن إيطاليا، مشيراً الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2٪ لكنه سينخفض العام المقبل بحجم 0.2٪.

وفي تقريره حول تقديرات آفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن “فصل اقتصادي عالمي يتجه نحو الركود، والأسوأ لم يأت بعد”، وأنه “بالنسبة لإيطاليا، نتوقع ركوداً تقنياً محتملاً في الأرباع القادمة”.

وذكر التقرير أن “التضخم والضغوط على المشهد الاقتصادي العالمي، إلى جانب نقاط الضعف المحلية، دفع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لفترة السنتين 2022-23″، مبيناً أنه بفضل ارتفاع الأسعار أيضًا، زاد معدل النمو في بلدنا بمقدار 0.2 نقطة، مقارنة بتوقعات تموز/يوليو الماضي، ليصل إلى 3.2٪”.

واستدرك التقرير: “لكن التعديل سيغير علامته لعام 2023 عندما يقدّر الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سينخفض ​​إلى 0.2٪”، أي ما “يمثل انخفاضًا بمقدار 0.9 نقطة عن تقييمات تموز/يوليو وحتى 1.9 نقطة عن تقديرات نيسان/أبريل الماضي”.

وأشار تقرير صندوق النقد، إلى أنه “بالنسبة للربع الرابع من عام 2022، نتوقع الآن زيادة سنوية بنسبة 0.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (-0.1 نقطة تقديراً) بينما بالنسبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، نتوقع وصوله إلى 0.6٪، أي انخفاض بنقطة واحدة”.