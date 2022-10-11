سياسي إيطالي يتهم الحكومات بأنها “بدون عقول” في تعاملها مع حرب أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وجه سياسي إيطالي إصبع الاتهام نحو حكومات المنطقة الأورو آسيوية التي تتعامل مع الحرب الأوكرانية، واصفاً إياها بأنها “بدون عقول”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، كتب المتحدث باسم حزب “الوحدة الشعبية”، لويجي دي ماجيستريس، أن “الأسلحة تناجي الأسلحة، والأعمال الإرهابية تناجي الأعمال الإرهابية، وقد اختارت الحكومات الحرب”، لذلك “سيكون هناك دائماً، مزيداً من القتلى المدنيين والعسكريين، مع الخطر الوشيك لاندلاع حرب نووية”.

وخلص دي ماجيستريس، الذي شغل منصب عمدة نابولي سابقاً، الى القول، إنه “يمكن للشعوب فقط أن توقف الحكومات، التي لا عقل لها ولا قلب ولا يمكن الوثوق بها”.