ستولتنبرغ: روسيا ضعيفة وبوتين يواجه الفشل في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يواجه الفشل في أوكرانيا”.

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقده ببروكسل الثلاثاء، عشية الاجتماع الوزاري لوزراء دفاع الناتو، إن “محاولات ضم بعض المقاطعات إلى روسيا، التعبئة الجزئية للجنود الاحتياط، والخطاب الجامح حول استخدام السلاح النووي، كلها أمور تمثل التصعيد الأكبر منذ بدء الحرب”، وهي “لا تتعدى كونها علامة على أن هذه الحرب لن تسير كما كان مخطط لها من قبل موسكو”.

وأضاف أمين سر الحلف، أن “ما رأيناه بالأمس يُعدّ علامة ضعف”، في إشارة إلى القصف الروسي لأوكرانيا، فـ”إنهم يخسرون في ساحة المعركة، وليست لديهم بدائل”، وبالتالي “يردون بهجمات عشوائية على المدنيين. يفقدون الأرض ميدانيا ويلجأون إلى إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية”.