وزير العمل الإيطالي في براغ غداً لحضور اجتماع غير رسمي لنظرائه الأوروبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة العمل الإيطالية أن الوزير أندريا أورلاندو، سيكون في براغ يوم غد الخميس للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء العمل في مجلس الاتحاد الأوروبي (Epsco).

وقال بيان مقتضب للوزارة الأربعاء، إن “من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء، والتي سيبحثها الوزراء، تأثير الارتفاع المطرد لأسعار الطاقة والسلع على الوضع الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي”.

وخلصت مذكرة الوزارة الى القول، إن الوزراء سيناقشون أيضا “تدابير الدعم التي ينبغي اتخاذها لإدماج اللاجئين القادمين من أوكرانيا، في سوق العمل وفي المجتمعات المضيفة لهم”.