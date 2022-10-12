إيطاليا تتسلم إريترياً مطلوباً للعدالة بتهمة تهريب البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أنها تسلمت المواطن الإريتري تيميسغين غيريب غبريميدين (35 عامًا)، الهارب من وجه العدالة دوليا منذ أكثر من عام، لتورطه إجرامياً بنشاط الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الرجل واحد من بين قادة ومؤسسين لمجموعة إجرامية عبر وطنية تعمل بين وسط إفريقيا (إريتريا وإثيوبيا والسودان) ودول المغرب العربي (ليبيا بشكل خاص)، إيطاليا وشمال أوروبا (إنجلترا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا وألمانيا)”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “العصابة تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الشرعية، ارتكاب جرائم خطيرة أخرى، وتنظيم الطريق البرية للمهاجرين من دول إفريقيا الوسطى إلى ليبيا، ليواصلوا رحلتهم من ثم إلى سواحل البحر المتوسط ​​نحو الوجهة النهائية إلى شمال أوروبا”.

وأشارت المصادر إلى أن “غبريميدين، المعروف باسم تيني أو تيمي، ألقي القبض عليه في مطار أديس أبابا الدولي أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى أستراليا”، وقد “كان يهم بالرحيل بجواز سفر أسترالي، إذ أن هناك فروع للتنظيم في ذلك البلد”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “منذ لحظة اعتقاله، قادت عملية تعرّف سريعة على هويته إلى القضية المرفوعة ضده، ومن ثم إلى تسليمه إلى إيطاليا اليوم”.