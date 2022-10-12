بولدريني: سأشارك بالاعتصام أمام السفارة الروسية لأجل السلام بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت القيادية في الحزب الديمقراطي الإيطالي، لاورا بولدريني، أنها ستشارك يوم الخميس المقبل، بالاعتصام المقرر أمام السفارة الروسية في روما، والذي أعلن حزبها تأييده.

وقالت بولدريني في حديثها عن الاعتصام لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية: “يبدو لي أنها مبادرة مناسبة، على وجه التحديد لأن هناك مهاجمًا، وهو (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، ومن الصواب أن أذهب إلى هناك وأقول ذلك بصوت عالٍ وواضح أمام السفارة الروسية”.

وأعربت رئيسة مجلس النواب السابقة، عن “الأمل بأن تكون المشاركة نابعة من الإيمان بأن أي مظاهرة من أجل السلام تريد إرسال رسالة تضامن إلى الشعب الأوكراني، والتماس عمل دبلوماسي رفيع المستوى بهدف وقف فوري لإطلاق النار وبالتالي استئناف الحوار”، والتي “يجب أن تكون مدعوم”،من قبل الجميع.

وتعليقا على أطلاق الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي قبل أيام اقتراحًا لمظاهرة من أجل السلام، وعن الأمل بأن تنضم الحركة لاعتصام يوم الخميس؟ قالت: “لا يمكننا الانقسام فيما يتعلق بالسلام، يجب أن تكون هناك وحدة في الهدف، وربما تكون هناك اختلافات حول كيفية الوصول إليه، لكن يجب أن نكون جميعًا مصممين على تحقيق هذا الهدف”.