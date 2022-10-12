الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعرب الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بالإعلان عن اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، مثمنا في بيان للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل “الروح البناءة لإسرائيل ولبنان في هذا المسعى وكذلك دور الولايات المتحدة”، التي عملت كوسيط بين الطرفين.

ورأى البيان أن “الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، يشكل علامة فارقة مهمة”، حيث “سيساهم تنفيذه في استقرارهما وازدهارهما” وكذلك بالنسبة لـ”المنطقة الأوسع”.

وشجع البيان الأطراف على “مواصلة الانخراط بشكل بناء” للتوقيع النهائي على الاتفاق وأيضا في “التعاون والتنمية بمجال الطاقة على الصعيد الإقليمي”، باعتبار أن “هذا أمر ضروري في زمن تحديات الأمن الدولي وأزمة الطاقة العالمية”.

وأكد بيان بوريل “إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي لمصلحة الجميع”.