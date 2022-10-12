الفاتيكان: الهدنة في أوكرانيا ضرورية وعاجلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي على لسان أمين سرّه الكاردينال بييترو بارولين: “لا أعتبر الهدنة (في الحرب الأوكرانية) أمراً معقولاً فحسب، بل أراها ضرورية وعاجلة”.

وفي مقابلة مع مجلة (فاميليا كريستيانا) في عددها ليوم غد الخميس، أعاد الكاردينال بارولين، إطلاق آخر النداءات القلبية للبابا فرنسيس بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيراً الى أن “مخططات السلام وحدها الكفيلة بأن تضمن مستقبل البشرية”.

وذكر المسؤول الفاتيكاني، أنه “إذا سادت المصالح الفردية، العنف، المراوغة، الاستعمار الاقتصادي والأيديولوجي، وقانون الأقوى”، أي “مخططات الحرب، فلن يُقدّر لنا ألا غياب آفاق المستقبل”، فـ”السلام مبني على العدل والقانون، لكن لا عدالة بدون مغفرة، كما ذكّرنا القديس يوحنا بولس الثاني في بداية الألفية الثالثة”، كما أن “الغفران يتطلب اهتداءً، أي تغيير موقف ينعكس في الإجراءات”.

واستطرد الكاردينال بارولين: “لا أستطيع أن أخبركم عما هو السلام الممكن. أعرف فقط أنه بدون خطوات ملموسة من جانب الجميع، فإننا نجازف بالوقوع في دوامة غير منتهية، وكل ما يترتب عليها من عواقب وخيمة”.

وأشار وزير خارجية الكرسي الرسولي إلى أن “الهدنة لوقف قرقعة السلاح، التفجيرات والتدمير هي خطوة أولى ضرورية”، لكن “هذه الخطوة، يجب أن تكون على أية حال، مصحوبة ومُشجعة باللفتات وليس بالتهديد، بالثقة وحسن النية اللذين يهيآن ظروف الحوار ويفتحان طريق المفاوضات”.

وذكّر بارولين بأن “البابا كان واضحا في هذا الأمر، فلقد اعتدنا تقريبا على سماع الأنباء عن الحرب”، لذلك “لا أعتبر الهدنة معقولة وحسب، بل ضرورية وعاجلة، ونتمنى وندعو الله أن تلقى نداءات فرنسيس آذانا صاغية”.

أما بشأن لقاء البابا مع بطريرك موسكو الأرثوذكسي كيريل، فقد قال الكاردينال، إنه “على الرغم من الصعوبات تبقى الأبواب مفتوحة والحوار لا ينقطع، حتى لو واجه سوء تفاهم ما”، مبيناً أن “الرغبة باللقاء لم تتوقف من جانبنا أبدًا، حتى لو حالت الظروف دون تحولها إلى حقيقة، ونحن ندرك أن هذه الرغبة موجودة لدى الكنيسة الأرثوذكسية أيضاً”.