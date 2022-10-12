فون دير لاين: المراجعة التاريخية للكرملين ليس التهديد الوحيد لنظام القواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين “إن المراجعة التاريخية من جانب الكرملين ليست التهديد الوحيد للنظام القائم على القواعد، وليسن الأكثر خطورة”.

وقالت فون دير لاين، في حديثها اليوم الأربعاء لسفراء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل “الصداقة اللامحدودة بين (رئيس الاتحاد الروسي) فلاديمير بوتين و(ورئيس الصين الشعبية) شي جين بينغ هي أيضًا تحدٍ واضح لنظام ما بعد الحرب، المبني على القيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن المؤسسات الأوروبية تتابع باهتمام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني “لنرى ما إذا كان هناك أي تغيير في الموقف الدولي للصين”. ولكنها أضافت “بغض النظر عن هذا، نحن بحاجة إلى التعامل مع هذا التحدي العالمي”.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إن “فشل روسيا (في أوكرانيا) وحده لن ينقذ النظام العالمي القائم على القواعد”، حيث “يجب علينا إعادة بناء الثقة في قواعدنا العالمية والقيم العالمية في صميمها. في أوقات التحول والاضطراب هذه، يتعين على أوروبا الانخراط بشكل أكبر على المسرح العالمي”.