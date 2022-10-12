المفوضية الأوروبية توصي بمنح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أوصت المفوضية الأوروبية بمنح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في حديثها أمام الأربعاء مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي، مشددة على “انتماء دول غرب البلقان إلى الأسرة الأوروبية”، وعلى “مسؤولية” الاتحاد في دعم هذه الدول.

ونوهت رئيسة الجهاز التنفيذي بـ”اللحظة الحاسمة” التي تمر بها أوروبا والتي “تشبه إلى حد ما حقبة السبعينيات، عندما اعتنقت إسبانيا والبرتغال” الديمقراطية، أو كما حدث في أواخر الثمانينيات، عندما سقط جدار برلين، والذي قالت إن لديها “ذكرى حية جدا له”.

بدوره، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية، جوزيب بوريل: “نوصي المجلس اليوم بمنح وضع المرشح للبوسنة والهرسك”. وأردف “نحن نغرس ديناميكية إيجابية في عملية التوسيع ونأمل أن تغتنم المنطقة الفرصة وتتابعها من خلال تنفيذ إصلاحات رئيسية. نحن لا نقوم فقط بتقييم أداء الشركاء، ولكن أداء الدول الأعضاء في المستقبل. التقييمات التي نجريها الآن تتعلق أيضًا بنوع الاتحاد الذي نريده في المستقبل. ومن الواضح أننا نؤمن بالمستقبل الأوروبي لشركائنا”.

وأشار بوريل إلى أن “الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا يبرز أهمية توسيع الاتحاد الأوروبي، الذي يكتسب أهمية جيوسياسية جديدة. إنه استثمار طويل الأجل في السلام والازدهار والاستقرار لقارتنا”.