فون دير لاين تدعو لفرض “عقوبات” بحق “المسؤولين عن العنف في إيران”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أن الوقت قد حان لمعاقبة المسؤولين “عن قمع النساء الإيرانيات وانتهاك حقوقهن”، مشيرة إلى أن “العنف المروع الذي يتعرض له الشعب الإيراني لا يمكن أن يمر دون رد وعلينا أن نعمل سويا على عقوبات”.

وقالت فون دير لاين، خلال حديثها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي الأربعاء المنعقد في بروكسل إن “الإيرانيات الشجاعات يطالبن بالحرية والمساواة، وهي قيم تؤمن بها أوروبا ويجب أن تدافع عنها”.

وأضافت “يجب أن يتوقف العنف. يجب أن تكون المرأة قادرة على الاختيار”، فـ”لا يمكن أن يبقى هذا العنف المروع دون إجابة”.