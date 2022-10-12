مستجدات وباء كوفيد بإيطاليا: 69 وفاة و47763 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (12 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 69 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و47 ألفا و763 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وحسب وزارة الصحة الإيطالية، زاد عدد مرضى الجائحة في أسبوع واحد بنسبة 37 في المئة.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و719 وفاة.

الوفيات أمس الثلاثاء كانت 80 وفاة بعد إدخال معلومات إضافية والاصابات 65 ألفا و925 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بأربعة مرضى ليبلغ اليوم 228 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 225 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 6 آلاف و484 حالة.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و944 ألفا و496.