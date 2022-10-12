بنك الاستثمار الأوروبي: صرف 550 مليون يورو لأوكرانيا للمساعدة الفورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء تحويل الدفعة الثانية من المساعدة الفورية لأوكرانيا، تبلغ 550 مليون يورو.

وأشار إلى أن هذه الدفعة ستساعد الحكومة الأوكرانية على تلبية احتياجات التمويل العاجلة، واستعادة بعض البنى التحتية الأساسية المتضررة، توفير الخدمات البلدية، بما في ذلك خدمات النقل وشبكات البنية التحتية الحيوية ودعم المدن التي تعمل على إعادة الخدمات الأساسية للسكان.

ونوه بنك الاستثمار الأوروبي بأن الدفعة الأولى البالغة 500 مليون يورو، تم صرفها في 14 أيلول/سبتمبر الماضي.