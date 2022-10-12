مفوضة أوروبية: سنقدم حزمة مقترحات مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-براغ- قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، إنه فيما يتعلق بوضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، “نعتقد أن التفاوض على السعر مع الموردين”، هو الخيار “الأفضل”، ولكن “إذا لم تكن المفاوضات سريعة بما يكفي” لتلبية احتياجات المواطنين، فعندئذ “هناك حاجة إلى آلية مؤقتة للحد من الأسعار”.

وأكدت سيمسون، في مؤتمر صحفي في براغ في أعقاب الاجتماع غير الرسمي لوزراء الطاقة الأوروبيين، أن المفوضية ستقدم حزمة المقترحات يوم الثلاثاء 18 تشرين الأول/أكتوبر، التي “تحظى بأكبر قدر من الإجماع”.

وقالت المسؤولة الأوروبية “سنرى خلال عطلة نهاية الأسبوع كيفية المضي قدما في وضع حد أقصى لسعر الغاز لإنتاج الكهرباء وهو الاقتراح الذي يتمتع في هذه المرحلة بأغلبية كبيرة” بين الدول الأعضاء.

كما أشارت إلى أن هناك حاجة أيضًا إلى تدابير إضافية لترشيد استهلاك الطاقة ليست “لطيفة” ولكنها “ضرورية”، فأحد الخيارات هو “تفعيل حالة الطوارئ في الاتحاد الأوروبي بجعل هدف خفض الطلب بنسبة 15% إلزاميًا”.