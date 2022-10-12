حزب الرابطة الإيطالي ينفي وضع “فيتو” بحق مرشحين في الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى حزب الرابطة الإيطالي وجود “فيتو” من جانبه بشأن تشكيلة الحكومة القادمة، حيث ترغب الشريكة في الائتلاف، رئيسة الوزراء المرتقبة، جورجا ميلوني تضمين تكنوقراط في الفريق الوزاري.

وأفادت مصادر في حزب الرابطة، في أعقاب اجتماع المجلس الفيدرالي للحزب بأنه “لا يوجد فيتو أو إصرار” بحق مرشح بعينه في التشكيلة الوزارية القادمة، وقالت “لدينا أقصى استعداد لمواجهة وتحمل جميع المسؤوليات التي يتطلبها مثل هذا الوقت العصيب على البلاد”.

وحسب تلك المصادر، فإن الأمين العام للحزب، ماتيو سالفيني أكد أنه “سيكون شرفًا للرابطة إذا تلقى طلبا للاهتمام في الحكومة المقبلة بالقضايا الأساسية مثل الاقتصاد والأمن والأشغال العامة والفيدرالية”، وقال “نحن نعرف كيفية القيام بذلك ومع من”.