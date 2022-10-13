المخابرات البريطانية: موسكو تحاول فتح خط مواجهة جديد بعد انسحاب خيرسون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن ـ قال جهاز المخابرات البريطاني، إنه بعد الانسحاب إلى مسافة 20 كيلومترًا تقريباً شمال قطاع خيرسون في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من المحتمل أن تحاول القوات الروسية تعزيز خط جبهة جديد غرب قرية ميلوف.

وكتبت المخابرات البريطانية على منصة (تويتر) في تحديثها اليومي، أن “قتالا مكثفاً يستمر على هذا الخط، وبشكل خاص، على الطرف الغربي، حيث يعني التقدم الذي أحرزته أوكرانيا أن الجانب الروسي لم يعد محميًا من قبل نهر إنهوليتس”.

وذكر التقرير الأمني الذي تصدره وزارة الدفاع اللندنية، أن “قوات الاحتلال ربما أمرت في الأيام الماضية بالتحضير لإخلاء بعض المدنيين من خيرسون، حيث من المحتمل ان يتوقعوا نشوب القتال هناك”.