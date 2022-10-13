الناتو: سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) على لسان أمينه العام، يانس ستولتنبرغ، أنه سوف يدعم أوكرانيا “طالما كان ذلك ضروريًا”.

وجدد أمين عام الحلف، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل، الخميس، التأكيد على أنه “على وجه الخصوص سوف نقدم مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي لكييف”.

وأضاف ستولتنبرغ: “تسعدني الرسالة القوية التي وجهها المجتمع الدولي أمس بالتصويت في الأمم المتحدة، وإدانته الواضحة للضم غير القانوني للأراضي الأوكرانية”، فضلا عن “المناشدة الواضحة لروسيا فلاديمير بوتين لتغيير قراراتها واحترام وحدة أراضي أوكرانيا”.