رئيس وزراء سلوفاكيا يستقبل البطريرك ساكو في القصر الحكومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براتيسلافا ـ قالت هيئة اعلام البطريركية الكلدانية، إن “رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا السيد ادوارد هيغر، استقبل مساء أمس الأربعاء، غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو في القصر الحكومي بالعاصمة براتيسلافيا.

وفي بيان نشره إعلام البطريركية على موقعه الرسمي (مار أديّ) الخميس، قال إن “السيد رئيس الوزراء رحب بالكاردينال ساكو وتمنى له حسن الإقامة في سلوفاكيا”، مبيناً أن “الحديث خلال اللقاء، دار حول الوضع الحالي في العراق ووضع المسيحيين بشكل خاص والحرية الدينية، وكيف للغرب ان يساعد في عملية الاستقرار وضمان حقوق الانسان”.

وذكرت هيئة الإعلام أن “اللقاء جرى بحضور ممثلة حقوق الانسان في البرلمان وبعض البرلمانيين أيضاً”، فضلا عن “الشماس الإنجيلي خوسيه مانويل”. بعد ذلك “اشترك غبطته بالقداس الذي أقيم في كابيلا رئاسة الوزراء”.

وخلص بيان البطريركية الى القول، إن “رئيس الوزراء هيغر، اقام في المساء مأدبة عشاء على شرف البطريرك الزائر حضرتها بعض الشخصيات الحكومية والدينية ومن بينهم السفير الفاتيكاني”، في البلاد.

وكان غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو قد غادر فجر يوم أمس الأول الى براتسلافا، عاصمة سلوفاكيا، للمشاركة في مؤتمر الحرية الدينية، تلبية لدعوة من الحكومة السلوفاكية.