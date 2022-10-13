مستثمر إيطالي: على البرلمان الجديد تسهيل إجراءات استخدام الطاقة المتجددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى مستثمر إيطالي، أن على البرلمان الجديد أن يعجل بتسهيل إجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وقال فيليتشي غرانيسّو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (تياتيك) الدولية النشطة بمجالات الطاقة المتجددة، الأتمتة، الآلات الصناعية وقطاعات معالجة المياه، إن “البرلمان الجديد الذي تم تشكيله يعقد جلسته الأولى اليوم، وكمجموعة تعمل في مجال الطاقة، نأمل أن تقدم المؤسسات على خطوة حاسمة عاجلاً لتنمية الطاقات المتجددة”.

وأضاف غرانيسّو في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أنه “يمكن لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن يكونوا إلى جانب مع الحكومة، رواداً في تهيئة الظروف لسياسة طاقة خضراء حقيقية. ففي عام 2022 وحده، سمحت حكومة دراغي بإنشاء محطات توليد بقدرة خمسة آلاف ميغاواط وأعادت إطلاق أكثر من 30 عملاً كان متوقفاً بسبب الرأي السلبي لهيئات الرقابة”.

وخلص الرئيس التنفيذي لـ(تياتيك) الى القول، إن “هذا هو المسار الصحيح الذي لا يمكن للهيئة التشريعية الجديدة التخلي عنه”.