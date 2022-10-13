تقرير صحي إيطالي: ارتفاع نسبة متعاطي لقاحات كوفيد إلى 59٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير صحي إيطالي، إنه حتى الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تم إعطاء 3,581,242 جرعة رابعة من اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 في إيطاليا، بمعدل 27,467 جرعة يوميًا، وبزيادة بـ17,201 جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي”، لترتفع نسبة الملقحين إلى 59.7٪.

ووفقًا للرصد المستقل لمؤسسة (جيمبي) المعنية بالشؤن الصحية، فـ”فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 5-11 تشرين الأول/أكتوبر، واستنادًا إلى العدد الرسمي للأشخاص الذين يمكنهم تلقي جرعة التطعيم التعزيزية الثانية، والذي يتجاوز الـ19.1 مليون، فقد ارتفع معدل التغطية الوطنية للجرعات الرابعة إلى 18.7٪ مقارنة بـ17.7٪ في الأسبوع السابق”.

وأشار تقرير الرصد إلى أن “في الأسبوع من 5-11 من الشهر الجاري، ازداد عدد التطعيمات الجديدة بمجموع 1297 مقابل 1247 في الأسبوع السابق (أي بنسبة 4٪)”، مبيناً أن “من بين متعاطي اللقاح، كان هناك 35.6٪ من الفئة العمرية بين 5-11 سنة (462 شخصاً)، وبزيادة بنسبة 6.2٪ مقارنة بالأسبوع السابق”.

وذكر التقرير الصحي، أن “من بين من تجاوزوا سن الخمسينات، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، فإن عدد التطعيمات الجديدة آخذ في الازدياد، حيث وصل إلى 325″، أي “بنسبة 3.2٪ مقارنة بالأسبوع الماضي”.