برلماني إيطالي: الأغلبية تنحرف فيما يتعلق بالموقف الذي يتعين تبنيه إزاء أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، إن الأغلبية تنحرف فيما يتعلق بالموقف الذي يتعين تبنيه إزاء مسألة الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الخميس، فيما يتعلق بمسألة الموقف الدولي من ناحية الحرب الجارية في أوكرانيا، من قبل عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي.

وأضاف ماجي، الذي يشارك بالجلسة الأولى لمجلس النواب، أنه “وإنْ كان صحيحًا أن جورجا ميلوني قد طمأنت من هذه الناحية مرات عديدة، فمن الصحيح أيضًا أن تتضمن الأغلبية، وبالتالي الوزراء أيضًا، أعضاء من حزبي الرابطة و(فورتسا إيتاليا) الذين يبدو لي أنه ما يزالون حتى الساعات الأخيرة، ينحرفون قليلاً فيما يتعلق بالمواقف التي يتعين اتخاذها بشأن عدوان بوتين على أوكرانيا”.