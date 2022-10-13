مؤسس سانت ايجيديو: السلام لا يعني الولاء لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مؤسس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، أندريا ريكّاردي، إن “السلام ليس كلمة مؤيدة لبوتين”.

ودعا الوزير الأسبق للتعاون الدولي والاندماج في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الخميس، إلى “التحرك من أجل السلام”. أما بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، فقد رأى، أن “هذا أمر صائب لأنه يمكّن كييف من الدفاع عن نفسها”، لكنه “يخلق توازنًا في الصراع فقط، بينما هناك حاجة إلى عمل المزيد، إذ يتطلب الأمر دبلوماسية السلام”.

واستذكر ريكّاردي كلمات البابا فرنسيس: “قبل أسبوعين في صلاة الملاك، عندما أطلق رسالة عظيمة، متزنة وواقعية، تشير إلى الطريق إلى السلام”. وأوضح أنه “بينما تبنى خروشوف وكينيدي نداء يوحنا الثالث والعشرون لإيجاد تفاهم”، إلا أن “صوت البابا فرنسيس يبدو أنه لا يستمع إليه أحد اليوم”.

وأضاف مؤسس الجماعة الكاثوليكية، أنه “بعد كلام البابا، صدر مرسوم في كييف يمنع التفاوض مع الروس. لم ألمس في أي مكان رغبة في إيجاد طريق للسلام، وأنا قلق جدا، لأن الحروب امتلكت ملامح خاصة في عالم ما بعد العولمة: إنها تصبح أبدية”.

وخلص ريكّاردي الى القول: “سأشارك بالمظاهرة الوطنية التي ستقام في تشرين الثاني/نوفمبر. لكنني أعتقد أن الشيء المهم هو التعبير عن الرغبة في السلام”.