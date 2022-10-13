زيلينسكي يتوقع “خطوات مهمة” من ايطاليا وفرنسا بمجال أنظمة الدفاع الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صرح الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يتوقع “خطوات مهمة من فرنسا وإيطاليا”، في إشارة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وقال مخاطبا الخميس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا “بصراحة، لدينا 10% مما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا”.

وشدد زيلينسكي على أهمية أن تكون روسيا “معزولة دبلوماسياً”، منوها بأن الدبلوماسية أداة “قوية”، ولكنها لن تكون على الساحة “طالما أن الأسلحة تتكلم”.

وقال الرئيس الأوكراني “لم تكن أوروبا بهذه القوة على الإطلاق في كل تاريخها، وهي أكثر بكثير مما كان ممكنا تخيله”، موضحا أن هذا يرجع إلى أن الاتحاد الأوروبي “كان قادرا على اتخاذ قرارات تجاه روسيا” واليوم “يوجد حوار بين الدول، بين شركاء حقيقيين، منفتح ويهدف إلى إيجاد حلول للقضايا الأساسية”.