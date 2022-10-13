الشيوخ الإيطالي ينتخب قيادي بـ(إخوة إيطاليا) رئيسا للمجلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتخب مجلس الشيوخ الإيطالي في جلسته الأولى اليوم الخميس القيادي في حزب إخوة إيطاليا، إنياتسيو لا روسّا رئيسا للمجلس.

وانتخب لا روسّا (75 عاما) بأغلبية 116 صوتا من أصل 187 برلمانيا كانوا حاضرين. وصوت الحزب الديمقراطي المعارض بورقة بيضاء.

وكان حزب الرابطة، الشريك في تحالف يمين الوسط، قد تراجع عن ترشيح القيادي روبرتو كالديرولي لرئاسة مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يسند إلى الحزب منصب رئاسة مجلس النواب.

وفاز تحالف يمين الوسط بالانتخابات البرلمانية الإيطالية التي جرت في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، التي تصدرها حزب (إخوة إيطاليا) بقيادة زعيمته جورجا ميلوني التي ستقود الحكومة الجديدة.