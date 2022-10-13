فرونتكس: المهاجرون غير النظاميين نحو أوروبا بأعلى مستوياتهم منذ عام 2016

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغ عدد الوافدين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي 228,240، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 وبزيادة بنسبة 70٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضافت الوكالة في تقرير صدر الخميس، أن “أكثر طرق الهجرة نشاطًا هي تلك المارة عبر غرب البلقان ووسط البحر المتوسط”، مبينةً أن “في أيلول/سبتمبر الماضي، سجلت وصول 33,380 شخص، بزيادة بـ25٪ مقارنة بالشهر ذاته عام 2021”.

وأشارت (فرونتكس) إلى أن “طريق الهجرة الأكثر نشاطًا بالتحديد، تبقى غرب البلقان، مع 19,160 شخصاً في أيلول/سبتمبر، أي ضعف الوافدين في أيلول/سبتمبر 2021″، وهي “في الغالب محاولات عبور للحدود من قبل أشخاص يقيمون في البلدان الواقعة على طول الطريق أصلا”.

وذكرت الوكالة الأوروبية، أن “الضغط على طريق غرب البحر المتوسط​​، التي تؤدي إلى السواحل الإيطالية، لا يزال عالياً أيضاً”، فـ”في أيلول/سبتمبر المنصرم، بلغ عدد الوافدين 7200 (بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021)”، وأن “التونسيين، البنغلادشيين والمصريين من أكثر الجنسيات شيوعًا على هذه الطريق”.

وأوضحت وكالة حماية الحدود الأوروبية، أنه “لم يتم احتساب الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا بين الوافدين غير النظاميين، نظرًا لأنهم يتمتعون بالحماية المؤقتة”، مبينةً أنه “وصل منهم أكثر من 11 مليوناً إلى الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب”، لكن “من بين هؤلاء عاد عدد كبير إلى ديارهم بأسرع ما يمكن”.

ولفتت (فرونتكس) إلى أن “الضغط على قناة المانش لا يزال مرتفعًا أيضًا، مع 52,700 مهاجر”، أي “ما يتجاوز عدد الوافدين عام 2021 بـ52 ألفا، وبنسبة 68٪ مقارنة بالأشهر التسعة الأولى لعام 2021″، وهي “تشمل محاولات عبور على متن قوارب صغيرة وعمليات رسوّ على الساحل البريطاني”.

وخلصت الوكالة الأوروبية محذّرة من أن “محاولات العبور قد تزداد مع اقتراب فصل الشتاء، وقبل أن تسوء ظروف البحر وتجعل عملية العبور أكثر خطورة”.