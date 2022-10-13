الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقية مع مقدونيا الشمالية بشأن إدارة الحدود والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد اليوم الخميس قرارًا للتوقيع على اتفاقية للتعاون في إدارة الحدود بين وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) ومقدونيا الشمالية، مشيرا إلى أنه سوف يرسل مسودة القرار بشأن إبرام الاتفاقية إلى البرلمان الأوروبي لإقرارها.

ونوه المجلس في بيان بهذا الصدد بأن “الاتحاد الأوروبي يشترك ودول غرب البلقان في تحديات هجرة والطريقة الوحيدة لمعالجتها هي من خلال العمل المشترك”، وقال إن “الاتفاق مع مقدونيا الشمالية خطوة مهمة في هذا التعاون الوثيق. وسيسمح لفرونتكس بتقديم دعم ملموس على الأرض، لصالح كل من مقدونيا الشمالية ودول الاتحاد الأوروبي”.

ونقل البيان عن وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان أنه “بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ستتمكن فرونتكس من مساعدة مقدونيا الشمالية في جهودها لإدارة تدفقات الهجر ، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي للجرائم العابرة للحدود. وسيسمح الاتفاق بتنظيم عمليات مشتركة وعملية نشر فرق إدارة الحدود التابعة لفرونتكس في مقدونيا الشمالية تخضع لموافقة الدولة”.

وأشار البيان إلى “إن تعزيز الضوابط على طول حدود مقدونيا الشمالية سيسهم في زيادة تعزيز الأمن على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

واتساقا مع القوانين الأوروبية الخاصة بالحدود وخفر السواحل “تتضمن الاتفاقية أيضًا أحكامًا لمراقبة الامتثال للحقوق الأساسية وحمايتها”.

ومن المتوقع أن توقع المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس ومقدونيا الشمالية على الاتفاقية في 20 تشرين الأول/أكتوبر وسيتم دعوة البرلمان الأوروبي لتقديم موافقته في أقرب وقت ممكن

وتم إبرام أول اتفاق بشأن التعاون في إدارة الحدود مع ألبانيا في عام 2019، وأطلقت فرونتكس أول عملية مشتركة على الإطلاق على أراضي دولة مجاورة غير تابعة للاتحاد الأوروبي في ألبانيا في 22 أيار/مايو من نفس العام.

وأبرمت اتفاقيات مماثلة مع الجبل الأسود وصربيا في أيار/مايو 2020، وهناك اتفاق مماثل مع البوسنة والهرسك قيد التفاوض.