ستولتنبرغ يطالب دول الناتو بتوسيع الطاقة الإنتاجية للأسلحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ الدول الأعضاء بتوسيع طاقة انتاج الأسلحة ورفع الاستثمارات في قطاع الدفاع

وقال، في مؤتمر صحفي الخميس في بروكسل في ختام اجتماع وزراء الدفاع، إنه يتعين على الحلفاء في الناتو “الاستفادة بشكل أكبر من القدرة الإنتاجية الحالية” للأسلحة و “استثمار المزيد لتوسيعها”، من أجل تجديد مخزون الأسلحة المستنفدة بسبب المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وأيضا من أجل “مواصلة دعم” الأخيرة في تصديها لـ”العدوان الروسي”.

وأشار ستولتنبرغ، في حديثه إلى أن العديد من الدول قد أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف، مثل “الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا والعديد من الدول الأخرى”.