إيطاليا: 66 وفاة جديدة جراء كوفيد و45705 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الوضع الوبائي لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 66 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و45 ألفا و705 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و785 وفاة.

الوفيات أمس الاربعاء كانت 69 وفاة والاصابات 47 ألفا و763 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بثمانية مرضى ليبلغ اليوم 236 مريضا، بينما عادت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة للتراجع بعد أيام من الارتفاع (126 مريضا أقل) لتبلغ إجمالا 6 آلاف و358 حالة.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و990 ألفا و201.