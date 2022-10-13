الاعلان عن اتفاقية إطارية بين فيات والجزائر لإنتاج السيارات محليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت مجموعة (ستيلانتيس) توقيع اتفاقية إطارية الخميس مع السلطات الجزائرية بهدف الإنتاج المحلي للمركبات وتطوير قطاع السيارات في الجزائر.

ووفق مذكرة لمجموعة تصنيع السيارات الرابعة عالميا والتي أنشئت في مطلع 2021 باندماج فيات-كرايسلر و(بي أس إيه) الفرنسية، تم توقيع الاتفاقية بالجزائر العاصمة من جانب مديرها التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، سمير شرفان، ومن الجانب الجزائري مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة.

وحضر مراسم التوقيع وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار والرئيس التنفيذي لـ(ستيلانتس) كارلوس تافاريس والتقى الأخير في وقت لاحق رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

وتتعلق الاتفاقية بمشروع لتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في الجزائر لشركة فيات، إحدى العلامات التجارية الرمزية لمجموعة (ستيلانتس)، فضلاً عن تطوير قطاع السيارات في الجزائر.

وحسب السلطات الجزائرية، فإن الاتفاقية تشمل إقامة مشروع لتصنيع المركبات بالمنطقة الصناعية (طفراوي) بولاية وهران، غربي الجزائر.