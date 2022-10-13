غوتيريش يدعو للاستثمار في نظم الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش جميع البلدان إلى الاستثمار في نظم الإنذار المبكر وتقديم الدعم إلى أولئك الذين يفتقرون إلى القدرات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي تحتفل به الأمم المتحدة اليوم بغية التوعية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث.

ووفق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، قال الأمين العام في رسالته إن الكوارث المناخية تضر بالبلدان والاقتصادات “على نحو لم يسبق له مثيل وتؤجج انبعاثات غازات الدفيئة، التي ما تفتأ تتزايد، الظواهر الجوية القصوى في جميع أنحاء كوكب الأرض”.

وأشار إلى أن رأى بعينيه الدمار الذي أحدثته الفيضانات الأخيرة في باكستان، وقال “تزهق هذه الكوارث المتزايدة الأرواح وتُحدث خسائر وأضرارا بمئات البلايين من الدولارات. ويتشرد بسبب الكوارث المناخية عدد من الأشخاص يفوق من يتشردون بسبب الحرب بثلاثة أضعاف”.

وحذر غوتيريش من إن نصف البشرية يعيش بالفعل في منطقة الخطر، بينما “يُخفق العالم في الاستثمار في حماية أرواح من هم على خط المواجهة وفي حماية سبل عيشهم. وأولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية عن أزمة المناخ يدفعون الثمن الأكبر”.