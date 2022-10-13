بوريل يؤكد الدعم الأوروبي لوحدة أراضي مولدوفا وسيادتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-جدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل التأكيد على “دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لوحدة أراضي مولدوفا وسيادتها وأدان انتهاك المجال الجوي لمولدوفا بالصواريخ الروسية التي استخدمت لشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية مدنية في أوكرانيا”.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم في بروكسل مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي لجمهورية مولدوفا، نيكو بوبيسكو، حيث استعرض المسؤولان “تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا، ولا سيما على أمن الطاقة في مولدوفا، وأجندة الإصلاح في مولدوفا بينما تسعى للتقدم على مسارها الأوروبي”، حسبما أفادت مذكرة للمفوضية الأوروبية.

كما أكد بوريل “تضامن الاتحاد الأوروبي القوي مع مولدوفا والدعم السياسي والمالي والفني الثابت والشامل في التخفيف من تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا”، كما استعرض الاجتماع “سبل تعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع”.

وفي سياق وضع مولدوفا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، رحب الممثل الاعلى بـ”استمرار التزام الحكومة بالإصلاحات وسلط الضوء على أهمية تحقيق إصلاحات قطاع العدل ومكافحة الفساد”.