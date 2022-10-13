لأول مرة، دراغي لن يخاطب برلمان بلاده عشية القمة الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على غير العادة، لن يخاطب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي برلمان بلاده في ضوء المجلس الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل، 20 و21 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل، نظرا لانطلاق الدورة التشريعية الجديدة اليوم التي تتكون من أغلبية تختلف عن تلك التي دعمت حكومته.

وحسب مصادر حكومية، فإن رئيس وزراء الحكومة المستقيلة يسعى لتجنب وضع شاذ: أي طلب الدعم البرلماني في المجلس الأوروبي، في قمة حاسمة بشأن قضية الطاقة، من أغلبية تغيرت خلال هذه الأشهر وأصبحت الآن ذات لون سياسي مختلف.

يشار إلى أن حزب (إخوة إيطاليا)، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية، كان الحزب الوحيد في يمين الوسط الذي ينتمي للمعارضة.