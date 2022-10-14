المفوضية توافق على شراكة بين (إيني) و(سنام) لخط أنابيب الغاز الجزائري-الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لشراكة بين مجموعة (إيني) للطاقة و(سنام) للبنية التحتية للغاز الطبيعي بشأن الجزء الإيطالي لخط الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط (ترانز-ميد) الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.

ورأت المفوضية أن صفقة الشراكة بين المجموعتين الايطاليتين لا تحمل جوانب حرجة للمنافسة، بالنظر إلى أن خط أنابيب الغاز المعني، من بين أمور أخرى، لا يتنافس بشكل مباشر مع البنى التحتية الأخرى لاستيراد الغاز الطبيعي لإيطاليا.

وكان مسؤولون إيطاليون قد أعلنوا مؤخرا أن امدادات الغاز الجزائري، بفضل الاتفاقية الأخيرة بين إيني وسوناطراك، بدأت تعوض تلك الروسية.