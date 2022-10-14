إيطاليا: كوفيد أدى لانخفاض حاد بالعمل غير المنتظم عام 2020

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن أزمة وباء كوفيد 19 كان لها آثاراً كبيرة على مجال العمل غير المنتظم، الذي سجل عام 2020، ولأول مرة منذ عام 1995، انخفاضاً حاداً ليشمل أقل من 3 ملايين شخصاً.

وفي التقرير الخاص بالاقتصاد غير المرصود، أوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن “في عام 2020، كان هناك في الواقع مليونين و926 ألف شخصاً يعملون بدوام كامل في ظروف غير منتظمة، حوالي مليونين و153 ألف منهم يعملون كموظفين”.

وبالتالي، فإن “التوظيف غير المنتظم شهد انخفاضًا بنسبة 18.4٪ مقارنة بعام 2019، مسجلاً بذلك تراجعاً يعادل ضعف معدل التوظيف المنتظم (الذي بلغ 9.9٪)”، وكذلك “معدل المخالفات المحسوب كنسبة مئوية للعمال غير المنتظمين بدوام كامل، شهد انخفاضًا حادًا عام 2020، إذ وصل إلى 13.6٪، بانكماش قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019”.

وذكر التقرير الإحصائي، أن “انخفاض معدل المخالفات يرجع إلى التأثير المشترك للديناميات السلبية للعمل غير المنتظم ومدخلات العمل المنتظم، مدفوعًا في كلتا الحالتين بمكوِّن الموظفين، والذي يولد حوالي ثلثي الانخفاض الإجمالي المتمثل بأكثر من 429.7 ألف موظف غير منتظم بدوام كامل و1,226.9 آلاف بدوام كامل منتظم”.

كما أشار تقرير (إستات) إلى أن “في عام 2020، تم تأكيد ارتفاع معدل المخالفات بين الموظفين مقارنة بالعاملين لحسابهم الخاص، على التوالي بنسبة 13.9٪ و13.0٪. من حيث الديناميكيات، سجل المستقلون انخفاضاً أكثر وضوحًا، وبمقدار 1.4 نقطة مئوية”، وعلى وجه الخصوص “كان هناك في العام الماضي انخفاض بنسبة 22.9٪ في العمال المستقلين غير النظاميين”، وقد “انخفضت حالات العمل غير المنتظم بمقدار 1.2 نقطة مئوية بالنسبة للموظفين”.