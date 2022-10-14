مصدر: مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سيقر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا الاثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أن مجلس الشؤون الخارجية المقرر يوم الاثنين في لوكسمبورغ سيقر “حزمة الدعم السادسة بقيمة 500 مليون في إطار مرفق السلام الأوروبي، والتي ستصل بمساعدتنا العسكرية لأوكرانيا إلى ما مجموعه 3.1 مليار يورو” منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأشار المسؤول إلى أن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى كييف ستكون بنفس طريقة الحزم السابقة، أي أن تسليم الأسلحة سيتم من قبل الدول الأعضاء، لكن على أساس نهج يعتمد على ما يحتاجه الأوكرانيون للنظام الدفاعي”.

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف قد أعلن أن الولايات المتحدة وألمانيا ستسلمان أنظمة متطورة مضادة للطائرات إلى بلاده هذا الشهر للدفاع ضد هجمات الصواريخ الروسية وطائرات (كاميكازي) بدون طيار. وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام أوكرانية: “قررت الولايات المتحدة تزويدنا بالدُفعات الأولى لنظام (Nasams)” مؤكدا تلقي تدريبات بشأنه.

وسوف تتلقى أوكرانيا نظام الدفاع الجوي الألماني المتطور “آيريس-تي” المضاد للطائرات.