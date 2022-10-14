المحكمة الأوروبية تقرّ حظر العلامات الدينية في مواقع العمل إذا كان معممًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إن حظر ارتداء العلامات الدينية، الفلسفية أو الروحية في مكان العمل لا يعتبر تمييزًا مباشرًا، إذا تم تطبيقه بطريقة عامة وبدون استثناء.

ورد ذلك من قبل المحكمة في حكم مرتبط بقضية امرأة بلجيكية مسلمة، في دعوى قضائية رفعتها عام 2018 ضد شركة بلجيكية تعمل بالإسكان العام، والتي لم تأخذ بالاعتبار ترشيح المرأة لفترة تدريب، لأنها أعلنت أنها لن تتكيف مع سياسة الحياد التي تتبناها الشركة وتعمد إلى خلع الحجاب في مكان العمل.

وكانت المرأة قد اقترحت بعد أسابيع قليلة، ارتداء غطاء رأس آخر بدلاً من الحجاب، وهو ما تم رفضه، لأن أغطية الرأس بأي شكل من الأشكال غير مسموح بها في مقر الشركة. فرفعت القضية أمام محكمة العمل في بروكسل، وأبلغت ما حدث للهيئة البلجيكية لمكافحة التمييز أيضاً، فبالنسبة لها تم رفض تدريبها بسبب معتقداتها الدينية.

ووفقا لمحكمة لوكسمبورغ، فإن لوائح الشركة التي “تحظر على الموظفين إظهار معالم معتقداتهم الدينية أو الفلسفية أياً كانت، لفظيًا أو بالملابس أو بأي طريقة أخرى، لا تشكل أي تمييز مباشر على أساس الدين أو المعتقد الشخصي، شريطة أن يتم تطبيق هذه القاعدة بطريقة عامة وبدون استثناء”.