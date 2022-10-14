البابا يحذّر فنانين من تقليد “نجوم العروض الكبيرة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس مخاطبا مجموعة من الفنانين: أعطيكم نصيحة! لا تحاولوا أن تُقلِّدوا “نجوم” العروض الكبيرة. لا تتبعوا صيحات الموضة وأنماط النجاح.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل قداسة البابا صباح الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان، المشاركين بمسابقة عيد الميلاد التي تنظّمها مؤسسة (غرافيسّيموم إيدوكاتيونيس) الحبريّة، وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه وقال أشكر الكاردينال تولينتينو على تقديم هذه المبادرة، التي تعطي صوتًا للشباب، وتقيِّم إبداعهم.

وتابع: “لهذا أنا ممتن لمؤسسة (غرافيسّيموم إيدوكاتيونيس)، التي تنشط هذه الشبكة والتي اقترحت مسابقة عيد الميلاد، ولجمعية (آوزيليا)، التي تعمل على مضاعفة فرص الشباب وقررت أن تدعم هذا المشروع، كما يسعدني أن ألتقي بكم هذا العام أيضًا، أيها المغنين والموسيقيين الشباب، الذين قررتم أن تشاركوا بالمسابقة، التي وإذ تستوحي من عيد الميلاد، تهدف إلى تعزيز قيم الحياة والمحبة والسلام”.

وتابع فرنسيس القول: أتوّجه إليكم أيها الفنانين الشباب. هل أستطيع أن أعطيكم نصيحة؟ لا تحاولوا أن تُقلِّدوا “نجوم” العروض الكبيرة. لا تتبعوا صيحات الموضة وأنماط النجاح. لا تكرروا كليشيهات عيد الميلاد الزائف التي لا علاقة له بميلاد يسوع في بيت لحم ومعناه للبشرية اليوم. لكن، لا تخافوا من أن تكونوا على طبيعتكم، مميّزين ومبدعين. واجتهدوا بشكل خاص لكي تكون الدهشة في أساس أعمالكم الدهشة إزاء ما لا يمكن تصوره: إله يصير جسدًا، يصبح طفلًا عاجزًا، مولودًا من عذراء، في مغارة، وكان مهده مذود للحيوانات. الدهشة التي إذا لم تشعروا بها فلن تخاطب الأغنية القلوب ولن تحاكي الآخرين”.

وأضاف الأب الأقدس أنه “بالإضافة إلى الدهشة، هناك عنصر آخر لا غنى عنه وهو البساطة. تنبهوا لأنها ليست التفاهة! كلا، البساطة هي شيء آخر تمامًا. المغارة بسيطة، لكنها ليست تافهة. كذلك ترانيم القديس ألفونسو بسيطة، لكنها جميلة ومليئة بالمعاني، ولا تزال تجعلنا نتأثَّر وتغذّي إيمان شعب الله”.

وذكر الحبر الأعظم أنه “بهذا الأسلوب الخلّاق من الدهشة والبساطة، يمكنكم أن تقدّموا مساهمتكم في قضية السلام، وهو الهبة العظيمة التي أراد الله أن يمنحها للعالم مع ولادة ابنه. أنتم تقومون بذلك بواسطة الموسيقى، وهذا شيء قيِّمٌ جدًّا، لأن الموسيقى لغة عالمية تتجاوز الحدود والحواجز. للموسيقى أيضًا قيمة تربويّة لا تقدر بثمن. أسلِّط الضوء على هذا الأمر لأن هذه المبادرة تنظّمها مؤسسة بابوية مستوحاة من الوثيقة المجمعية حول التربية”.

وشدد بيرغوليو على “أنَّ الموسيقى تؤنسن، والتربية تعني جوهريًّا أنسَنَة. ما أحوجنا اليوم لأن نصبح أكثر إنسانية! لهذا، صار الله إنسانًا”. واختتم كلمته بالقول: “أيها الأصدقاء الأعزاء، أتمنى لكم كل التوفيق في هذه المسابقة وفي مسيرتكم الفنية. أبارككم وأسألكم من فضلكم أن تصلّوا من أجلي”.